Buscan a un marplatense excombatiente de Malvinas para devolverle su casco, firmado por Messi

En la previa del partido de Argentina contra Zambia en la Bombonera, en el programa Cuidemos el Fútbol del canal AZZ Streaming se encontraron con un grupo de hinchas que llevan adelante una búsqueda muy particular. "Nosotros venimos por una causa justa y orgullosa para poder contar", expresó en vivo uno de los hombres.

Y entonces comenzó a relatar: "Él (su compañero) recibió el casco gracias a su padre, es una herencia. Él le encargó a su hijo encontrar al propietario, que sabemos que es de Mar del Plata, pero no pudimos dar con él, es de un excombatiente de Malvinas".

Los hinchas son oriundos de Ezeiza y, según comentaron, ayer se presentaron en el predio donde concentra la Selección Argentina. El joven que heredó el casco contó: "Mario el utilero fue el que metió el casco adentro y Leo (Messi) lo firmó. Se une a la causa para que podamos conocer al veterano o a su familia".

Señalando el interior del casco, el hincha contó que lleva escrito el número de batallón y la información del propietario. "Hernán Hermidia, de Mar del Plata se llega a leer", expresó el hombre y agregó que, según le comentaron otros veteranos, tiene además el número de tropa.

"Marito, el utilero, conoció el caso, se comprometió con nosotros y pudo conseguir la firma de Leo", resumió el joven que heredó de su padre el casco y el otro sumó: "Nuestra idea es que se viralice para poder llegar a la persona".

A pocos días de un nuevo aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, la búsqueda toma otra relevancia. Si conocés a Hernán Hermidia o a alguno de sus allegados, comunicate con los hinchas de Ezeiza que desde hace 3 años intentan reencontrarlo con su casco.