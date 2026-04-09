Todos con Ángelo y Agustín: integran la Selección Argentina de básquet y quieren ir al Mundial de Hungría

La Selección Argentina de Básquet para atletas con Síndrome de Down, se encuentra en Santa Fe realizando la preparación de cara a su gran objetivo del año: el Mundial de Hungría 2026. En el plantel se encuentran los marplatenses Ángelo Fregonese y Agustín Bortolotto, y entre todos podemos ayudarlos a cumplir otro sueño.

El equipo nacional ya ha dado muestras de lo que es capaz, con el subcampeonato obtenido el año pasado en el European Championships 2026 en Italia.

El problema, como siempre, radica en lo económico. La Federación Argentina de Atletas con Síndrome de Down (FADASD) es una Asociación Civil sin Fines de Lucro e impulsó una campaña nacional "Rumbo a los Mundiales 2026", para tratar de recaudar los fondos para los deportistas de todas las disciplinas.

Este tipo de competencias internacionales, suelen tener costos muy altos de traslado, alojamiento y de los torneos mismos, Por eso, para ayudar a desarrollar el deporte competitivo específico para personas con síndrome de Down, es fundamental el apoyo de todos.

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👉🏻ALIAS: ANGELO.FREGONESE