Argentina confirmó sus últimos dos amistosos antes del Mundial

La Selección Argentina jugará dos nuevos amistosos internacionales en la antesala del Mundial. Así lo confirmó en su cuenta oficial de X. Los rivales serán Honduras e Islandia y ambos partidos se disputarán en suelo estadounidense.

Por el lado de Honduras, el partido se jugará el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, en el marco de una Fecha FIFA que servirá como preparación para ambas selecciones. El anuncio también fue realizado a través de las redes sociales del combinado centroamericano, que invita además a los hinchas hondureños en Estados Unidos a acompañar al equipo en este compromiso.

Mientras tanto, Argentina continúa definiendo el plantel con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, sumando rodaje y probando variantes en lo que va a ser la convocatoria final.

A su vez, Islandia, por medio de su página web, confirmó el amistoso internacional ante Argentina como parte de la preparación del campeón del mundo rumbo al Mundial 2026. La Asociación Islandesa de Fútbol (KSI) anunció que su selección mayor enfrentará a la “Albiceleste” el próximo 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en Estados Unidos.

Este encuentro será el último compromiso del conjunto argentino antes de iniciar la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

