Levantaron el jacuzzi y encontraron su escondite: la insólita detención de un delincuente que hacía entraderas

Después de un mes y medio de investigación, detuvieron en San Martín a tres integrantes de una banda delictiva que hacía entraderas. Lo llamativo fue que uno de los miembros, identificado como Luis Antonio Funes, fue hallado debajo de un jacuzzi.

La primera entradera de la banda ocurrió en la madrugada del 1 de febrero en la casa de una mujer de 62 años. La redujeron con un golpe en la cabeza y la ataron de pies y manos. De ese robo se llevaron 5 millones de pesos, joyas de oro, una escopeta y un vehículo Citroën C3.

Casi un mes después, pero en Gualeguay, la banda repitió el procedimiento contra un hombre de 39 años que, afortunadamente, no se encontraba en su domicilio en ese momento. Funes y sus dos cómplices, Jennifer Daiana Yniguez y César Albino Romero, se llevaron 3.500 dólares de allí y una importante cantidad de electrodomésticos.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a los autores y el domicilio en el que se escondían. El Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín autorizó la realización de un allanamiento y en la jornada del miércoles se presentaron agentes de la Policía en el lugar. Allí detuvieron a Yniguez y Romero, pero no había rastro de Funes.

Sin embargo, al hacer una búsqueda más exhaustiva por todos los rincones de la vivienda encontraron polvillo en los bordes de un jacuzzi y se dieron cuenta de que no estaba adherido completamente a la estructura. Al levantarla, encontraron al tercer sospechoso, en un habitáculo de aproximadamente 1,5m 2.

En el video del allanamiento se puede ver que allí guardaba un respirador, comida, agua y enchufes.

Los tres quedaron detenidos y fueron trasladados a la provincia de Entre Ríos, donde serán juzgados por robo agravado.