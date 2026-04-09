No le dan respiro: el drama de un comerciante al que lo asaltaron 16 veces

Pedro, comerciante del barrio Termas Huinco, no tiene paz. Desde que abrió su local es blanco constante de los robos y el último lo cansó: esta madrugada le forzaron la persiana para ingresar.

De hecho, la persiana estaba reforzada luego de reemplazar la que le habían destrozado en uno de los dieciséis robos que registra el local. Esta vez, buscaban dinero y se llevaron parte de la recaudación del día.

La persiana forzada en el local.

El comercio se encuentra en la esquina de Don Orione y Azopardo. Cerca de las seis de la mañana de este jueves 9 de abril, cuando estaba por abrir, volvió a lamentarse por la triste y ya habitual sensación de haber sido robado. Previamente ya había sufrido atracos a mano armada (con el local cerrado o abierto), roturas en la vidriera y hurtos.

Vecinos del barrio se comunicaron con Pedro y advirtieron un nuevo robo. "Los hechos se repiten porque es tierra de nadie el barrio", esbozó Irma, una propietaria de la cuadra a 0223, mientras que otro reconoció que en el barrio, como Pedro, "todos ponen rejas pero no alcanza ni con eso".

El desgano del comerciante se entremezcla con su lucha por sobreponerse. Los robos se repiten, pero desistir de abrir el local (para sobrevivir económicamente) no es una opción. Una realidad que sucede en diferentes barrios de Mar del Plata, donde la inseguridad avanza.