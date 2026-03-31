Goleó, mejoró y disfrutó: Argentina le ganó a Zambia en la despedida previa al Mundial

El seleccionado de Lionel Scaloni goleó al conjunto africano en el último partido en el país antes del Mundial.

Luego de una floja imagen ante Mauritania, la Selección Argentina mostró otro semblante y se desquitó con una goleada 5-0 ante Zambia por el último amistoso previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El primer tanto del encuentro llegó rápidamente para la tranquilidad del público local. A los cuatro minutos, Molina tiró el centro atrás, Almada la dejó pasar y Julián Álvarez la mandó a guardar para poner el 1-0.

El equipo de Scaloni aprovechó para dominar la pelota y consiguió mayor fluidez que el viernes, esto le permitió llegar al segundo tanto antes del entretiempo. Luego de una buena jugada nuevamente por el sector derecho, la pelota quedó en la izquierda en los pies de Messi, el 10 jugó una pared con Mac Allister y le quedó nuevamente a Lionel que remató cruzado para poner el 2-0.

En el arranque de la segunda mitad, el conjunto local tuvo una chance desde los doce pasos y Messi se la cedió a Otamendi, que jugó su último partido con la Selección en el país, y el zaguero central del Benfica no dudó y con un derechazo cruzado puso el 3-0.

Con el tercer gol ya Scaloni aprovechó para hacer muchos cambios. Entre ellos el ingresó de Nico González, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y luego en la segunda tanda Nico Paz, Máximo Perrone, Giuliano Simeone y Lucas Martínez Quarta.

A quince minutos del final, Barco tuvo una buena sociedad con Messi por el sector derecho, la pelota llegó al borde del aréa chica y antes de que le llegue al ex Boca para rematar se desvió en un jugador de Zambia para el 4-0.

El último tanto argentino fue ya en el adicionado. Messi le tiró un gran pase areo a Nico González que dominó, la pelota le quedó atrás per ensayó un gran taco para dejarsela servida a Barco que remató la pelota se desvió y terminó entrando para el 5-0 definitivo.

De esta manera Argentina se despidió de su público antes del Mundial que comenzará el 16 de junio ante Argelia. Antes tendrá dos amistosos en suelo estadounidense ante Honduras y Serbia con fecha a confirmar. Además otro dato importante es que Lionel Scaloni tendrá tiempo hasta el 30 de mayo para entregar la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo.