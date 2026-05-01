Volvía de un cumpleaños y le dieron una puñalada en el pecho: el crimen que enluta al motocross argentino

Este viernes a la madrugada Neuquén fue escenario de un trágico hecho que entristeció al mundo del Motocross. Un joven fue asesinado de una puñalada en el pecho cuando volvía de un cumpleaños.

Todo ocurrió en la intersección de Antártida Argentina y Facundo Quiroga, donde personal de la Comisaría Tercera de Neuquén advirtió la situación durante un patrullaje preventivo. Al llegar, encontraron al hombre tendido en la vereda y aún consciente, por lo que solicitaron una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén.



Sin embargo, cuando arribó el personal médico, constataron que la víctima ya no tenía signos vitales. Según testigos, el ataque se produjo en medio de una discusión y el joven fue apuñalado en el pecho.

La víctima fue identificada como Nicolás Cifuentes, de alrededor de 30 años y padre de una niña. De acuerdo a las primeras informaciones, el crimen ocurrió afuera de su vivienda, luego de que regresara de un cumpleaños junto a su pareja. La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, quien ordenó la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.



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Desde eldespidieron a Nicolás Cifuentes con un sentidoya que el joven se desempeñaba como jefe de banderilleros en las carreras y era una persona muy querida en el ambiente.

El presidente de la institución, Miguel “Colo” Matthews, lo definió como “una excelente persona, muy comprometida”, y destacó su rol dentro del club. “Estamos esperando más información, pero era alguien muy querido por todos”, señaló. En la misma línea, desde el club expresaron su dolor y lo recordaron como “un colaborador incansable, siempre presente”, que dejó “una huella imborrable” en la comunidad del motocross.