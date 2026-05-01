"Fue una joda": se calentó por un chiste mientras jugaba al truco y asesinó a su amigo

Un jurado popular en Neuquén declaró culpable a Juan Pedro Cides por el asesinato de su amigo, Franco Daniel Ramírez, durante una partida de cartas. El trágico suceso ocurrió tras una broma realizada en medio de un juego de truco, lo que desató la furia del agresor. Según la reconstrucción fiscal, el ataque se produjo de manera súbita mientras ambos compartían bebidas alcohólicas en una vivienda particular.

La Fiscalía calificó el hecho como un homicidio agravado por alevosía, argumentando que se trató de un ataque a traición contra una persona vulnerable. La víctima, de 25 años, se encontraba en estado de ebriedad al momento de recibir la puñalada mortal a la altura del corazón. Los 12 ciudadanos del jurado avalaron la acusación de forma unánime tras analizar las pruebas científicas y los testimonios.

La víctima tenía una pequeña hija de 12 años.

Cuál es la pena que podría afrontar el asesino

Con este veredicto de culpabilidad, Cides quedó a un paso de ser condenado a la pena máxima de prisión perpetua establecida por el Código Penal. La Oficina Judicial deberá fijar ahora una nueva audiencia para determinar la sentencia definitiva que deberá cumplir el autor del crimen. El caso generó una fuerte conmoción social debido al vínculo de amistad previo que unía a los protagonistas de la tragedia.

La familia de Ramírez, quien era papá de una niña de 12 años, expresó su profundo dolor tras conocer la resolución del tribunal neuquino. El hermano de la víctima destacó ante la prensa local la difícil realidad de una hija que deberá crecer con el recuerdo de su progenitor solo en fotografías: "Era un gran padre, vamos a convivir con esto para siempre". La Justicia busca ahora cerrar un proceso que expuso las consecuencias fatales de una reacción violenta e irracional.