Alerta meteorológica para el sábado: cómo sigue el clima el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para el partido de General Pueyrredon. En un fin de semana largo con marcada inestabilidad, el clima en Mar del Plata se presenta con condiciones desfavorables.



El organismo anunció chaparrones desde la madrugada que se extenderán durante gran parte del día, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%. Hacia la noche, las condiciones mejorarían con cielo parcialmente nublado. Durante las primeras horas, la lluvia estará acompañada de fuertes vientos que motivaron la alerta, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora desde el sector sudoeste.



La temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 15. Para el domingo se espera un descenso térmico en el marco de este fin de semana largo.

Ante la alerta amarilla por vientos, el organismo recomienda evitar salir si no es necesario, no sacar la basura, retirar objetos que puedan volarse y asegurar elementos en balcones y terrazas. También aconseja cerrar puertas y ventanas y circular con precaución.