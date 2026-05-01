Fiesta para algunos, problema para otros: denuncian ruidos molestos y cortes de calle por ensayos de una murga

Vecinos del barrio El Gaucho denunciaron que una murga corta todas las noches el acceso desde Juan B. Justo hacia la colectora de Champagnat y ensaya en plena calle durante tres horas, lo que genera ruidos molestos en toda la zona.

Según señaló uno de los residentes en diálogo con 0223 trataron de hablar con los integrantes de la murga, pero "cuesta tener un diálogo fluido para llegar a una solución cuando son cerca de 20 personas y algunos están alcoholizados”.

Ante este escenario, consideraron pedir ayuda a las autoridades, pero no obtuvieron respuestas. “El 911 nos deriva al 147, pero no nos dan solución. Hace poco me comuniqué con la Municipalidad mediante Instagram y me pasaron una dirección para presentarme por ruidos molestos. También nos enviaron un formulario por mail que completamos entre todos los vecinos, pero al día de hoy seguimos sin respuestas”, explicó uno de los afectados.

Uno de los principales problemas es que la murga ensaya todos los días entre las 18 y las 21. El ruido de los bombos, platillos y redoblantes es tan invasivo que incluso resulta imposible mantener una conversación. “No podemos vivir así todos los días. Si fuera uno o dos ensayos por semana, sería tolerable, pero no es el caso”, indicó.

Otro punto que genera preocupación es que la murga corta una calle por la que suelen circular camiones y colectivos de larga distancia para acceder a la rotonda y continuar por avenida Champagnat. “El otro día un camión dobló correctamente y tuvo que frenar de golpe porque se encontró con unas 20 personas cortando la calle. Es un acto de imprudencia total”, agregó.

Los vecinos aclararon que no están en contra de la actividad: “Nos parece algo lindo y sano. Si lo hacen por competencia, hobby o para distenderse, nos parece perfecto. Lo incorrecto e inconsciente es el lugar elegido para hacerlo”.

Cansados de la situación, los residentes exigen una solución que permita recuperar la tranquilidad del barrio. En ese sentido, proponen que los ensayos se trasladen a un espacio adecuado, con condiciones para mitigar el ruido, o que el Municipio intervenga para brindar un lugar habilitado donde puedan desarrollar sus actividades sin afectar a los vecinos.