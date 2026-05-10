Mar del Plata salió del alerta y reabrieron el Paseo Dávila.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon anunciaron la reapertura del Paseo Dávila, después de que las condiciones climáticas dieran un respiro, tras las alertas meteorológicas que afectaron a la ciudad y la zona durante los últimos días.

La habilitación del sector se concretó después de una serie de trabajos realizados por personal de Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL, Tránsito y OSSE, que llevaron adelante tareas para garantizar condiciones seguras tanto para peatones como para vehículos.

Desde el Municipio aclararon que algunos sectores continúan señalizados debido a riesgos específicos, por lo cual solicitaron a las y los marplatenses que respeten las demarcaciones preventivas que fueron instaladas en el lugar.

Durante el temporal, el Paseo Dávila había sido clausurado debido a los fuertes vientos y a la marea alta que afectaron la costa marplatense.

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Los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon que este domingo habrá lluvias y lloviznas aisladas, con vientos de intensidad leve a moderada.

El Municipiop también señaló que todas las denuncias y reclamos recibidos durante el fin de semana fueron atendidos durante la jornada del sábado, mientras que algunas intervenciones pendientes continúan llevándose adelante en esta jornada en distintos puntos del distrito.

En los operativos también participaron las delegaciones de Sierra de los Padres, Puerto, Estación Camet, Chapadmalal y Batán, con tareas de emergencia que incluyeron la asistencia por caída de árboles, voladuras de chapas, el cierre preventivo del acceso a la Laguna y la limpieza de canales.