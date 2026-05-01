Kiosqueros denuncian falta de figuritas del Mundial 2026 en Mar del Plata.

En las últimas semanas el álbum de figuritas del Mundial 2026 ha causado furor en cada rincón del país. A poco del inicio del campeonato de fútbol mundial, Panini estrenó la edición coleccionable de pegatinas y todos lo quieren tener. Mar del Plata, no es la excepción.

En la televisión muestran filas eternas en los kioscos y los vecinos cuentan que ya visitaron distintos locales y no encontraron. "Hoy está difícil conseguir figuritas porque no hay muchos representantes acá que vendan", expresó el integrante de la Cámara de Kiosqueros de Mar del Plata Germán Aranda.

En algunos kioscos de la ciudad ya es posible encontrar el álbum o los paquetes de figuritas

Sin embargo, contó que en algunos kioscos de la ciudad ya es posible encontrar el álbum o los paquetes de figuritas. "Algunos tienen cuenta directa en Panini y ya les compraron", explicó Aranda y agregó: "Lo que sé es que si pidieron una cantidad, les llegó menos. Está viéndose esa problemática".

Si bien la incorporación de las figuritas del Mundial generaron una demanda masiva y automática en todos los kioscos del país, su venta no representa una entrada de dinero excesiva en los comercios. "Es un producto que no es rentable en el sentido de que no te deja un margen amplio, sino que es de alta rotación y se vende rápido, pero no se le puede marcar mucho", argumentó Aranda.

Lo que sí genera, es movimiento. "Hay que tenerlo porque son los kioscos los que venden, como la tarjeta SUBE y algún otro servicio", sintetizó.

Cuándo llegan las figuritas del Mundial 2026 a Mar del Plata

Si bien desde la Cámara de Kiosqueros de Mar del Plata indicaron que está difícil conseguir figuritas porque no hay muchos representantes que las vendan en la ciudad, también confirmaron cuándo llegan los pedidos que se hicieron a Panini en las vías formales.

"La mayoría te dice que entre el 10 y el 15 de mayo tendrían que entrar", expresó Aranda, generando un marco temporal para la expectativa en la ciudad. Para los que están atentos al ingreso, solo resta esperar 10 días.