Impactantes imágenes del temporal: las olas destruyeron un famoso gimnasio y hamburguesería del Torreón del Monje

La ciclogénesis extratropical que azotó a Mar del Plata generó olas de hasta siete metros y afectó a uno de los lugares más icónicos de la ciudad: el Torreón del Monje.

Un usuario de Instagram mostró cómo quedó uno de los sectores del edificio, ubicado en Alvear y la costa, tras ser alcanzado por el agua.

En las imágenes se puede ver cómo las olas ingresan al establecimiento, que tiene los vidrios estallados y el piso completamente cubierto de agua. Además, la fuerza del mar arrastró estructuras y mobiliario del lugar.

En medio de la angustia y el enojo por la situación, el creador de la publicación arremetió contra los ambientalistas: “No quiero creer que todos esos que comentan usan ropa que se fabrica dañando el medioambiente, o viven en edificios de cemento donde debería haber un bosque, o usan medios de transporte sustentables que no tienen materiales sacados de la naturaleza”.

En el mismo edificio funciona una de las sucursales de una importante cadena de gimnasios, que anunció que no abrirá sus puertas momentáneamente debido a las roturas sufridas en las instalaciones y los materiales a causa de las condiciones climáticas.

Por otro lado, una hamburguesería —también ubicada en el Torreón— publicó un video en el que se observa cómo las olas impactan contra los vidrios durante una de las noches más intensas del temporal. Aunque el dueño armó “una barricada” con mesas y paneles de madera, el agua rompió algunos vidrios e ingresó al local.

El ciclogénesis dejó imágenes impactantes durante los últimos cuatro días: calles inundadas, autos arrastrados por el agua, árboles caídos y barrios enteros sin luz. Si bien ya no rige una alerta meteorológica en Mar del Plata, la comunidad permanece atenta ante el temor de que el fenómeno vuelva a repetirse.