Capturan a un hombre tras un robo y descubren que tenía pedido de captura

Uno de los delincuentes detenidos en Villa Gesell era buscado por otro robo pasado.

Una serie de alertas vecinales derivó en Villa Gesell en un operativo conjunto entre efectivos policiales y personal de la Secretaría de Seguridad municipal que culminó con la detención de un hombre de 39 años, acusado de participar en un robo ocurrido en una gráfica de la zona sur de esa ciudad.

Todo comenzó durante la madrugada de este jueves, cuando ingresaron llamados al 103 advirtiendo sobre la presencia de personas en actitud sospechosa en inmediaciones de Paseo 125 entre Boulevard y Avenida 12. Según trascendió, tres hombres fueron vistos recorriendo el sector.

Poco después, un aviso al 911 informó que se estaba produciendo un robo en una gráfica ubicada en esa misma zona. Con el aporte de imágenes obtenidas por el Centro de Monitoreo y registros acercados por vecinos, las autoridades pudieron establecer que los sospechosos habían atravesado el estacionamiento de un comercio cercano antes de dirigirse hacia el monte.

En medio de los patrullajes preventivos, uno de los hombres fue detectado llevando un destornillador. Al notar la presencia de los móviles, escapó rápidamente del lugar.

La búsqueda continuó hasta que un nuevo llamado dio cuenta de que un sujeto había salido del comercio con bolsas y se desplazaba nuevamente hacia el área del monte. Finalmente, agentes de la Secretaría de Seguridad lograron interceptarlo en la zona de 122 Bis y Avenida 14.

Entre los objetos que llevaba consigo había aerosoles nuevos, platos y vasos, elementos que habrían sido sustraídos durante el hecho. Además, al verificar sus datos personales, las autoridades confirmaron que el hombre era requerido por la Justicia en el marco de una causa relacionada con un robo.

Tras la aprehensión, el acusado fue trasladado a la comisaría cuarta, donde quedó alojado a disposición de la justicia.