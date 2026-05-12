Mar del Plata vuelve a copar las calles en defensa de la universidad pública

La movilización cuminará, como de costumbre, en el monumento al general San Martín.

Desde el Complejo Universitario, comenzó en la tarde de este martes la 4° Marcha Federal en reclamo de la Ley de Financiamiento y de políticas públicas para el sostenimiento de la educación superior.

Además de la comunidad universitaria en su totalidad, también participan personas autoconvocadas, agrupaciones estudiantiles, las tres centrales obreras -CGT, CTA y CTA Autónoma-, organizaciones sociales y gremiales.

La concentración inició a las 16 en la sede principal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y desde las 16:30, miles de marplatenses dieron inicio a la movilización por la calle San Lorenzo para luego continuar por la avenida Independencia hasta Luro y finalizar en el monumento al General San Martín.

La primera gran Marcha Federal Universitaria se realizó el 23 de abril de 2024.

Como se preveía y al igual que en las anteriores convocatorias, la participación volvió a ser masiva con el objetivo de reforzar el rechazo a lo expresado por el Gobierno nacional con respecto a las instituciones educativas de carácter público.

Para graficar la importancia de esta nueva manifestación, la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Apu), Victoria Schadwill, había indicado que aunque necesitan "un aumento salarial del 45%", la suba mensual es "apenas del 1,2%".

Además, había advertido que se encuentran "sin paritarias nacionales", que "todos los aumentos son por decreto y siempre a la baja", y que el 50% de la planta se ubica "por debajo de la línea de pobreza".

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