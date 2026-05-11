Montenegro rechazó el anuncio de Provincia por Punta Mogotes: "Devuélvanlo de inmediato y sin vueltas"

El diputado provincial e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, se manifestó en contra del anuncio realizado este lunes por el gobierno bonaerense sobre el traspaso de la Administración de Punta Mogotes al Municipio, ya que recién se realizaría una vez que pase el proceso licitatorio para renovar las concesiones y se ejecuten las obras que de allí se deriven.

"Si realmente creen que Punta Mogotes tiene que volver a ser de los marplatenses, entonces devuélvanlo completo, de inmediato y sin vueltas", sostuvo Montenegro en un tuit publicado minutos después del anuncio encabezado por el ministro de Producción, Augusto Costa.

"Y después sí, que sea la propia ciudad la que decida qué proyecto de futuro quiere para esa parte de Mar del Plata", expuso, dejando en claro su intención de que la licitación esté a cargo enteramente del Municipio.

Montenegro reclamó el traspaso "inmediato" del complejo.

En el marco de una conferencia de prensa, Costa anunció la decisión del gobernador Axel Kicillof de concretar el traspaso del complejo de la Provincia al Municipio, aunque ello recién se concretaría luego de no solo finalizar el proceso para renovar las concesiones de los balnearios, sino también de concluir el plan de obras ligado a esas licitaciones. Además, convocó al gobierno municipal a participar de la licitación.

"No queremos sus artimañas ni las trampas de Kicillof para intentar dejar atado desde La Plata el manejo de un espacio que les pertenece a los marplatenses", sostuvo.

"Tampoco queremos oportunistas que se quieran colgar del tema después de mirar para otro lado durante años", agregó, visiblemente en referencia al concejal y exintendente Gustavo Pulti, presente en la Sala de Conferencias de la Casa de Gobierno donde se hizo el anuncio.

"Los marplatenses ya pagamos la deuda. No hay excusas", agregó, en relación a la deuda que generó la provincialización del complejo en 1984, a través de un acuerdo entre el entonces intendente Ángel Roig y el gobernador Alejandro Armendáriz, ambos radicales, sostenido luego por una ley de la Legislatura. Pese a ese marco legal, Montenegro calificó como una "usurpación" a la gestión provincial del sector costero en el sur marplatense.

"Lo que hoy hace la Provincia es retener un espacio estratégico de la ciudad para sostener poder político y cajas millonarias. Dicen que quieren devolver Punta Mogotes a los marplatenses, pero antes pretenden condicionar su futuro con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años", finalizó.