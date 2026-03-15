Mar del Plata exporta mil millones de dólares al año: el 70% sale del mar

En un contexto de incertidumbre mundial, la firma del acuerdo entre el Mercosur -compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y la Unión Europea impulsa un libre mercado que impactará en 700 millones de consumidores.

Uno de los grandes beneficiarios de esta nueva forma comercial es Mar del Plata por su basta producción de productos primarios. Esto se debe a que el acuerdo favorece principalmente exportaciones de biodiesel, aceite y langostinos, y propone ventajas para la carne, frutas y productos pesqueros.

La Fundación Bolsa de Comercio publicó un informe que señala que "Mar del Plata exporta mil millones de dólares al año, el 70% pertenece a la pesca, ya que la ciudad cuenta con los tres grandes rubros, la merluza, langostino y el calamar. El resto -un 30%- es del cordón frutihortícola, todos los frutos que son sin carozo. También hay algo del mundo ganadero", comentó Rodrigo Goñi Moreno, Licenciado en Administración de Empresas y profesor, en diálogo con Extra 102.1 la radio de 0223.

"De modo que nuestro fuerte es la exportación primaria, de animales en todas sus categorías y lo agrícola. Justamente este acuerdo lo que fomenta para nosotros es la exportación de este tipo de bienes", continuó.

Sin embargo, el país tiene un déficit que será cubierto por la Unión Europea a través de este tratado: "Lo que le hace bien a los europeos que es la incorporación de sus productos tecnológicos, industriales y metalmecánicos al resto del Mercosur", remarcó.

Esto se debe a que "se importan bienes de capital para la industria, La buena noticia es que los empresarios de nuestro Parque Industrial van a poder adquirirlos a un precio menor porque va a tener barreras arancelarias más bajas".

Con este panorama, Mar del Plata tendrá un desafío vinculado a la logística: "Hay una buena terminal operativa y no mucho más, y el resto de nuestros productos tienen que llegar hasta Dock Sud -Buenos Aires- para recién ir a Europa. Y por más que tengamos barreras arancelarias mucho más bajas, la Unión Europea no mira nada bien que un producto viaje 400 kilómetros por carretera para poder llegar a su mercados. Puede llegar a ser un limitante de compra", concluyó.