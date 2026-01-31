Polémica por las papas de Lamb Weston: "No hay impedimentos para utilizar a Mar del Plata como puerto de exportación"

Esta semana sorprendieron las declaraciones del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien se refirió a Mar del Plata y sus exportaciones, tomando como ejemplo la falta de actividad portuaria de la recientemente inaugurada planta de Lamb Weston.

"Hay un gran emprendimiento de una empresa extranjera líder en papas fritas que tiene hoy el impedimento de usar el puerto para exportar debido a que están demorando las obras del dragado", dijo el funcionario de Javier Milei.

La exportación de las papas fritas de Lamb Weston en el foco de la polémica.

Los dichos de Scioli prendieron las alarmas en el sector que salió rápidamente a cuestionarlos y a negar toda falta de actividad, en un puerto que hoy está operativo con decenas de empresas exportadoras. Hay quienes también señalaron esto como una operación política del Gobierno nacional y la falta de resultados positivos de la empresa multinacional.

En ese marco, el titular de la Terminal de Contenedores 2, Emilio Bustamante, decidió salir a través de un duro comunicado con la versión oficial de la postura local: "Las obras de dragado no son la causa que impide la operatoria en el Puerto de Mar del Plata", indicó en su cuenta de X.

Según el titular de la TC2, Emilio Bustamante, explicó cómo opera hoy el puerto local.

Bustamante debió salir a aclarar el panorama "ante declaraciones del Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, durante una presentación de Turismo en CABA, sobre exportaciones de papa frita", como expresó en sus redes, debido al enojo que generó en el sector.

"La terminal portuaria se encuentra operativa para este y otros tipos de carga. La no utilización del puerto responde a decisiones y organización logística de la propia empresa, no a limitaciones por dragado", subrayó.

Sin embargo, enfatizó que, como actores privados, son "críticos de la situación estructural del Puerto de Mar del Plata": "Por eso preocupa que declaraciones imprecisas desde un funcionario de la Nación afecten la percepción de exportadores y buques internacionales", advirtió.

Además, Bustamante indicó que "estas declaraciones no solo tienen impacto local; en el exterior se escuchan y afectan directamente al comercio exterior, generando incertidumbre en mercados clave como Brasil, principal destino de las exportaciones de papa frita".