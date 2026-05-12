Multitudinaria Marcha Federal en Mar del Plata: "Nuestra Universidad es ejemplo en el mundo y hay que apoyarla"

En el centro de Mar del Plata tuvo lugar esta tarde la 4° Marcha Federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización fue multitudinaria y ubicó otra vez a la ciudad entre los distritos donde más personas se convocaron para defender la educación pública y las políticas que la fortalecen.

Agrupaciones estudiantiles, gremios de las tres centrales obreras y miles de autoconvocados dijeron presente. En diálogo con 0223, Magalí, una docente egresada de la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia contó por qué se acercó a la marcha. "Actualmente doy clases en la escuela primaria N°7, en plan Fines y tengo mi taller particular. Vine con mi hija, que va a la escuela N°6 y mis otras 2 hijas están marchando, son alumnas. Una estudia en historia y otra Ingeniería".

"Está muy difícil, yo por 2 horas en la escuela estoy ganando $106.000. No alcanza. Así que, uno tratando de tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes", sintetizó la docente.

Por otra parte, Ana, una médica recibida en la Universidad Nacional de La Plata, relató: "Fui al colegio nacional Mariano Moreno de esta ciudad, siempre estuve en la educación pública. Mis dos hijos son profesionales y estudiaron en la Universidad de Buenos Aires. Así que, ¿cómo no acompañar en momentos como éste a instituciones tan importantes?. Además subrayó que la Universidad Nacional de Argentina "es un ejemplo en el mundo", así que "hay que apoyarlos".

Otro de los participantes de la marcha le contó a 0223 que el día de mañana quiere estudiar una carrera universitaria en la UNMdP, pero que "hoy en día está en riesgo eso". Se trata de Jerónimo, un estudiante de 17 años que preside la Federación de Centro de Estudiantes de Mar del Plata: "Nos motivó a venir el simple motivo de nuestro futuro, que hoy está en riesgo".

Además indicó que el gobierno "finge demencia", porque no promulga una ley ya sancionada por el Congreso Nacional. "La ley está, la plata está, pero no se ejecuta, y eso lo vemos reflejado en las Universidades y en los colegios nacionales".