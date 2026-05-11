Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria: “La educación pública no puede sostenerse así”

Autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a estudiantes, docentes y nodocentes, realizaron una conferencia de prensa para anunciar la 4° Marcha Federal Universitaria en reclamo de la Ley de Financiamiento y de políticas públicas para el sostenimiento de la educación superior.

“Hoy estamos acá para que todo el pueblo argentino nos escuche y sepa por qué saldremos a marchar mañana. Es muy importante demostrar la importancia que tiene la universidad para la comunidad”, señaló Evelyn Marchetti, referente de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), en diálogo con 0223.

En la actualidad, los estudiantes “no cuentan con becas, no hay presupuesto para la ciencia y la investigación, e incluso hay chicos que ni siquiera pueden llegar a la universidad”, declaró.

En la misma línea, Mónica Biasone, rectora de la casa de estudios, afirmó que “si bien el eslogan es en defensa de la Universidad Pública y la Ley de Financiamiento, esto es más global. Tenemos que salir a explicar otra vez cuál es la importancia de la educación; parece mentira”.

“La universidad lo que hace es igualar oportunidades y parecería que eso hoy no está valorado, por lo que tenemos que volver a repetir cuál es nuestra función social. No estamos para garantizar privilegios, que es lo que están tratando de instalar en la última semana. La educación de calidad es para todos”, reafirmó.

Bajo esta consigna, la comunidad volverá a tomar las calles como hace dos años. “Los rectores de este país fuimos muy respetuosos, esperamos que la ley se cumpla, pero no sucedió y tuvimos que recurrir a la Justicia. Es inaudito que el Ejecutivo no cumpla una ley, se niegue sistemáticamente y justifique ese incumplimiento”, sentenció.

Por otro lado, Victoria Schadwill, secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Apu), remarcó que la situación es crítica. “Hoy necesitamos un aumento salarial del 45% y mes a mes viene apenas el 1,2%”.

“No tenemos paritarias nacionales, todos los aumentos son por decreto y siempre a la baja. Hay compañeros que ya tienen pluriempleo y aun así no pueden trasladarse. Tenemos al 50% de nuestra planta por debajo de la línea de pobreza. No estamos pidiendo aumento salarial: queremos que se ajuste nuestro salario a la inflación”, explicó.

“Es fundamental salir a las calles y que la sociedad banque nuestro reclamo, no solamente por el salario o el presupuesto. Debemos defender una institución que garantiza igualdad y ascenso social”, afirmó.

Sobre la importancia de la movilización, señaló que “las tres grandes marchas anteriores marcaron una diferencia: logramos una ley. Ahora tenemos que lograr que se ejecute. Las universidades son creadas por el Congreso y es el mismo Congreso el que debe garantizar que funcionen correctamente”.

Respecto de cómo se llevará a cabo la movilización, Abigail Araujo, secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses (Adum), indicó: “Convocamos para las 16 en el Complejo Universitario y a las 16.30 la marcha iniciará por la calle San Lorenzo, continuará por avenida Independencia y Luro, para terminar en el monumento a San Martín”.

Las agremiaciones esperan una participación masiva para reforzar el rechazo a lo expresado por el Gobierno respecto de la educación pública. “Está lleno de funcionarios que no pueden justificar su patrimonio, que se aumentan el salario, que usan la tarjeta corporativa de empresas públicas para irse de joda, pero nos quieren justificar que docentes, nodocentes y estudiantes somos los que nos tenemos que ajustar. Esto no puede ser así”.

“Todos aquellos que ven un problema en un Gobierno que no cumple la ley votada en el Congreso y que notan la hipocresía de hablar sobre la moral como política de Estado, cuando en realidad se están enriqueciendo, tienen que salir a la calle para acompañar a la universidad pública, que es una conquista y el orgullo del pueblo argentino”, concluyó.