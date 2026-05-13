Paseaba por la playa y se encontró un pez pene y un ratón de mar

Una mujer que caminaba con sus perros por una playa en la costanera de Comodoro Rivadavia, Chubut, se llevó una inesperada sorpresa al encontrar dos extrañas criaturas marinas entre la arena mojada. Se trataba de un pez pene y un ratón de mar, especies poco comunes en la zona.

Sin dudarlo, la vecina usó un alga para manipular con cuidado a ambos ejemplares y devolverlos al mar, evitando que permanecieran expuestos y murieran fuera de su ambiente natural. Antes de soltarlos, tomó fotos y videos que compartió en redes sociales, donde despertaron gran curiosidad y se viralizaron rápidamente.

Fue gracias a esos intercambios que pudo confirmar la identidad de los animales. El pez pene, cuyo nombre científico es Urechis unicinctus, es en realidad un gusano marino que vive enterrado bajo la arena o el barro en zonas costeras. Su forma alargada y su nombre popular, que puede resultar engañoso, reflejan su aspecto particular. Esta especie puede vivir más de 20 años y tiene registros fósiles de hasta 300 millones de años.

Por lo general, estos gusanos no suelen verse en las costas patagónicas, pero las fuertes marejadas y los temporales recientes, como la ciclogénesis que afectó la zona días atrás, los arrastran hacia la superficie y la orilla. Un fenómeno similar se registró también en Puerto Madryn y en otras localidades, donde aparecieron varios ejemplares.

En cuanto al ratón de mar, es un gusano marino cubierto de cerdas que le dan una apariencia peluda, similar a un pequeño roedor. Pertenece al grupo de los poliquetos y vive enterrado en fondos arenosos o fangosos, siendo raro que llegue a la costa y sea visible para las personas. Aunque puede parecer extraño o incluso intimidante, no representa peligro y cumple un rol fundamental en la biodiversidad marina.

Sorpresa en la costa de Comodoro Rivadavia: apareció el famoso “pez pene”.

El hallazgo de estas dos especies juntas en la playa de Comodoro Rivadavia convirtió la experiencia de la vecina en algo único. Además, no es la primera vez que aparecen peces pene en la región: en 2021 hubo registros en la zona norte de la ciudad y en Rada Tilly, y en 2023 se reportó una aparición masiva en Río Grande. En todos los casos, la causa más probable fueron las mareas y el movimiento del océano.

En otros países, especialmente en Asia, el pez pene es conocido y forma parte de la gastronomía local. En China y Corea se consume crudo, condimentado con sal o pasta de chile, mientras que en Japón se sirve como sashimi. También se utiliza en la medicina tradicional china para tratar afecciones renales y de columna.

El ratón de mar es un gusano marino cubierto de cerdas.

El interés mundial por esta especie creció en diciembre de 2019, cuando miles de ejemplares aparecieron en la playa de Drakes Beach, California, tras tormentas relacionadas con El Niño. Según expertos, estos fenómenos naturales rompen los sedimentos y exponen a estas criaturas que normalmente viven ocultas bajo la arena, donde construyen madrigueras en forma de "U" para alimentarse filtrando agua.

La decisión de la vecina de no solo fotografiar sino también devolver las criaturas al mar revela un gesto de respeto y cuidado hacia la fauna local, ayudando a preservar estas especies poco comunes y evitando que mueran fuera de su hábitat.