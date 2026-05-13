A los palazos: increíble pelea entre hinchas y jeques

Una pelea sorprendente se dio en la Primera División del fútbol árabe, en un encuentro entre el Al-Hilal y el Al-Nassr del delantero portugués Cristiano Ronaldo, en la que se enfrentaron hinchas del local con jeques del conjunto visitante.

Los dueños del club en el que juega Ronaldo se encontraban en un palco dirigencial observando el partido cuando fueron atacados con palos de banderas por los simpatizantes, ubicados algunas filas por debajo y separados únicamente por un acrílico.

Ante la agresión, mientras algunos jeques optaban por retirarse del lugar, y uno de ellos llamaba la atención por tomarse la situación con calma y grabar todo con su celular, mientras un tercero recogía los bastones y golpeaba con ellos a los hinchas, con mucha violencia.

En lo deportivo, el encuentro terminó en un empate 1-1 y pospuso el posible festejo del equipo de “CR7”, que en caso de ganar se habría quedado con el título de liga pero deberá jugar la última fecha ante el Damac, en un encuentro en el que una victoria terminaría de concretar el campeonato del equipo de camiseta amarilla.

