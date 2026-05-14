Días y horarios confirmados para las semifinales del Apertura

Sández y Colidio, va a ser uno de los duelos en el River-Central del sábado.

Con todo definido y los cuatro semifinalistas clasificados, la Liga Profesional confirmó días y horarios para los partidos del fin de semana, donde se definirán los dos finalistas del Torneo Apertura 2026.

Habrá acción tanto sábado como domingo, y los días se terminaron definiendo de acuerdo a la participación de algunos de los protagonistas en las copas internacionales.

Por ese motivo, Rosario Central y River, que dejaron en el camino a Racing y Gimnasia, respectivamente, tendrán poco descanso, porque luego de jugar el miércoles, volverán a presentarse el sábado a las 19.30 en el Monumental, porque el martes el "canalla" tiene fecha de Copa Libertadores.

En tanto, Argentinos y Belgrano, sin participación internacional, se medirán el domingo a las 17 en el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal.

Los ganadores se verán las caras el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el "Mario Alberto Kempes".

