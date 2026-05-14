Conmoción por la muerte de un hombre en situación de calle

El hombre fallecido habría estado en situación de calle en la zona centro. Foto: 0223.

Vecinos de la zona centro se encontraron conmocionados esta mañana luego del hallazgo del cuerpo de un hombre, que apareció tendido durante las primeras horas del jueves en la esquina de San Luis y 9 de Julio.

El hombre fallecido estaría en situación de calle en la zona centro. Foto: 0223.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, se trataría de un hombre en situación de calle que solía desempeñarse como cuidacoches en la zona y que muchas veces era asistido por los vecinos y por personal de Desarrollo Social.

Por el momento, se desconocen las causas de muerte, mientras que efectivos de la Policía Científica y personal judicial trabajan en el sitio.

"Cuidaba autos desde hacía muchos años, muchos. La gente trataba de ayudarlo con lo que podía", contó una de las vecinas a 0223.

Números que preocupan

El triste caso se da en medio de una gran preocupación por parte de voluntarios y organizaciones que trabajan la problemática, por lo que describen como un aumento sostenido de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en Mar del Plata.

"Hay un montón de gente en situación de calle en las periferias del Mar del Plata. Antes esto no ocurría”, advirtió este mes a Extra (102.1) Ana Laura Vulcano, integrante de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias.

Efectivos policiales realizan peritajes en la zona donde encontraron muerto a un hombre en situación de calle. Foto: 0223.

“Hay gente en situación de calle que ha crecido exponencialmente en Mar del Plata. Desde la Iglesia y sobre todo la gente de la Noche de la Caridad lo que intenta es ayudar a construir una vida un poco más digna. Paliar un poco la situación que están viviendo”, dijo.

En ese marco, adelantó que desde el Municipio le confirmaron que estaban realizando un censo para saber con certeza la cantidad de gente que se encuentra en este estado en la ciudad.