Fue campeón del mundo con la Sub20, sufrió una dura lesión y hoy tiene una vida totalmente distinta lejos del fútbol

De promesa del fútbol argentino a reinventarse fuera de las canchas: la historia poco conocida de un campeón juvenil que cambió su destino.

En el fútbol argentino abundan las historias de talento precoz, gloria temprana y caminos inesperados. Una de ellas es la de Julio César Bayón, quien supo tocar el cielo con las manos en su juventud y luego debió reconstruir su vida lejos del deporte profesional. Campeón del mundo con la Selección Argentina Sub-20 en el recordado torneo juvenil de 1995, su carrera prometía mucho más de lo que finalmente pudo concretar.

Oriundo de Catamarca, Bayón fue parte de una generación dorada del fútbol argentino que dejó una huella imborrable. Compartió plantel con futuros nombres importantes como Lionel Scaloni, en un equipo dirigido por José Pekerman que marcó una época. Aquella consagración en el Mundial Sub-20 de Qatar 1995, tras vencer a Brasil en la final, lo posicionó como una de las grandes promesas del país.

Su carrera profesional comenzó en Rosario Central, donde debutó en Primera División bajo la dirección técnica de Pedro Marchetta. Su buen rendimiento inicial despertó el interés del exterior, lo que le permitió emigrar rápidamente en busca de nuevas oportunidades en ligas internacionales, incluyendo pasos por Europa y distintos países de América.

Sin embargo, su crecimiento futbolístico se vio abruptamente frenado por una dura lesión en la cabeza que lo marginó de las canchas durante un largo período. A partir de ese momento, le costó recuperar continuidad y consolidarse en los equipos en los que jugó. Su recorrido incluyó experiencias en Chile, Honduras y Países Bajos, aunque sin lograr asentarse definitivamente.

Finalmente, Bayón decidió ponerle punto final a su carrera en 2016, a los 32 años, mientras defendía los colores de San Martín de El Bañado. Lejos de los flashes y la exposición mediática, optó por dar un giro completo en su vida profesional y alejarse del mundo del fútbol que lo había visto nacer.

Su vida después del retiro:

Hoy, el exmediocampista se desempeña en el ámbito público, trabajando en el Tribunal de Cuentas, donde cumple funciones relacionadas con la gestión del parque automotor. Su día a día está ligado a la organización de vehículos y la coordinación de choferes, en una realidad completamente distinta a la que vivió como futbolista, pero que refleja su capacidad de adaptación tras haber sido campeón del mundo con la Sub-20.