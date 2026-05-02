Debaten derogar la prohibición de actividades nucleares en Mar del Plata y abren consulta a especialistas

El Concejo Deliberante retomó este jueves el debate sobre si mantener o no la ordenanza que desde 1997 prohíbe todo tipo de actividad nuclear en General Pueyrredon, en el marco del proyecto del concejal Julián Bussetti para derogar esa normativa. En ese contexto, se prevé la convocatoria de especialistas en la materia en una jornada de trabajo legislativa.

“Esto no es para poner una planta nuclear”, puntualizó Bussetti sobre el espíritu de su proyecto, que cuando fue originalmente presentado en 2024 generó mucho revuelo, no solo en la oposición sino incluso en sus propias filas partidarias, donde el presidente del Pro, Emiliano Giri, salió a cuestionar públicamente la idea.

La Comisión de Ambiente retomó el debate sobre la actividad nuclear en General Pueyrredon.

La Ordenanza 11.460 prohíbe la instalación de centrales nucleares, depósitos transitorios, temporarios o permanentes de residuos o materias primas radioactivas, como así también plantas o establecimientos que elaboren o utilicen en sus procesos elementos que puedan provocar contaminación radioactiva. De esa restricción queda exceptuado el uso de material radioactivo con fines medicinales.

Para Bussetti, esta normativa genera limitaciones en la producción y la investigación científica. “El objetivo es actualizar la normativa, que quedó vieja en el tiempo: pasaron 30 años, los contextos cambiaron, Mar del Plata necesita aggiornarse. No es que a la ciudad vaya a venir una central nuclear”, sostuvo este jueves durante la sesión de la Comisión de Ambiente. El edil aclaró que ya existe un cambio normativo a nivel nacional y provincial respecto al control y las limitaciones de las actividades nucleares.

“Esta ordenanza prohíbe actividades productivas como una planta de irradiación que le permitiría al cordón frutihortícola incrementar valor. Bariloche tiene un centro atómico, es una ciudad turística y no ha muerto nadie. En cuestión de investigación es clave: Rosario tiene reactores para investigación, la Unic de Córdoba también, pero esta ordenanza los restringe”, agregó.

Bussetti insistió en la relevancia de pensar un nuevo marco normativo.

Por la oposición, el concejal Gustavo Pulti se mostró abierto a poner el tema en discusión. En ese sentido, fue aceptada su propuesta de convocar a especialistas en la materia, como investigadores del Conicet, en el marco de una jornada de trabajo.

En simultáneo con la organización de esa jornada, la Comisión de Ambiente acordó insistir con los informes que originalmente se habían pedido hace dos años y nunca obtuvieron respuesta. Las comunicaciones serán a diferentes reparticiones de la administración municipal (Emsur, Desarrollo Local y Legal y Técnica), como así también a Osse y la Unmdp. El único que en su momento había respondido fue la Secretaría de Obras, que se desligó del tema al sostener que no es de su competencia.