Alvarado perdía en Rawson y lo suspendieron a 2' del final

En la cancha, Alvarado perdió. O casi. Porque la realidad es que hasta el pitazo final, no se puede dar por sentenciado un encuentro y el equipo de Pablo Martel tenía un saque de arco para ir en búsqueda de la igualdad. Sin embargo, desde las tribunas de "El Fortín" empezaron a tirar pirotecnia y el árbitro Fernando Marcos decidió suspender el encuentro cuando restaban dos minutos y el local se imponía por 1 a 0. Ahora, la decisión final pasará por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

Una vez más, el fútbol termina quedando en segundo plano. Porque en algo que llamó la atención y pareció "orquestado", desde antes del comienzo del partido hubo papeles y pirotecnia permanentemente en el campo de juego y el arranque se tuvo que demorar más de 10 minutos. En ese momento, Fernando Marcos avisó que "una más y lo suspendo". Recién ahí, pararon de tirar y cuando quedaban dos minutos para el final, como si ya hubiera terminado, otravez llenaron el campo de bombas de humo, serpentinas y el árbitro no dudó, llamó a los capitanes y les anunció la decisión: partido suspendido.

Por eso, los de Alvarado no se terminaban de ir de la cancha y los de Germinal no festejaban lo que era un triunfo importante como local ante uno de los grandes de la categoría. Ahora, habrá que ver quién pesa más en el Consejo Federal y cuál será la decisión final ya fuera de un campo de juego.

Antes hubo un partido en el que el "torito" mereció más pero no la supo meter. Tuvo en Santiago Gutiérrez el mejor jugador y el generador de (casi) todas las ocasiones de su equipo. El "sapito" intentó por abajo, por arriba, desde cerca, desde lejos, pateando, asistiendo, hizo todo para volver con algo en el bolso. Matías Mansilla fue otro de los puntos altos y el resto, en deuda.

Encima, igual que con Olimpo y con Villa Mitre, una pelota parada le destrabó el resultado en contra. Velázquez metió un centro cerrado desde la derecha, Núñez anticipó en palomita, la peinó y abrió el marcador a los 14'. La posesión y el manejo del encuentro fue todo de un Alvarado que careció de ideas y profundidad. Salvo, que la agarre Gutiérrez, el único que hizo algo diferente.

No hubo ninguna situación más para contabilizar de Germinal en todo el partido, pero las de Alvarado fueron patriadas. Del 11 en la individual, de Chiozza para capturar dos rebotes en la medialuna que no pudo aprovechar, de Miori por casi lastimar ante una mala respuesta de Molini y se la sacaron en la línea. No mucho más. Demasiado poco para un equipo que quiere ser protagonista y todavía le siguen costando mucho los partidos y sufre la falta de contundencia.

Germinal ganó 1 a 0. En realidad, ganaba 1 a 0, hasta que sus propios "hinchas" le fueron en contra y no dejaron que terminara bien. En el final, discusiones, peleas, Martel que golpeó a un jugador rival y la suspensión. De fútbol, poco y nada.

Síntesis

Germinal (1): Luciano Molini; Lautaro Yocco, Nicolás Ríos, Ignacio Terán y Alan Moreno; Tomás Olivieri, Nicolás Macarof, Gerónimo Núñez y Joaquín Rojas; Jorge Velázquez y Federico Cárcamo. DT: Andrés Iglesias.

Cambios: ST 26' Alex González, Gabriel Navarro y Damián De Hoyos por Velázquez, Olivieri y Cárcamo, 35' Lautaro Veloso por Macarof y 42' Laureano Sveruk por Rojas.

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Facundo Centurión, Tomás Berra, Tomás Fernández y Lautaro Fernández; ; Lucas Chiozza, Matías Mansilla, Tomás Federico y Marco Miori; Santiago Gutiérrez y Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST 0' Nahuel Speck por Miori, 11' Matías Pérez y Germán Sosa por Berra y L.Fernández y 28' Pablo Hofstetter y Ariel Castellano por Federico y Cervera.

Goles: PT 14' Núñez (G).

Incidencias: ST 14' expulsado T.Fernández (A); ST 49' expulsados Terán (G) y Martel (DT A); el partido fue suspendido cuando restaban dos minutos.

Árbitro: Fernando Marcos.

Estadio: "El Fortín", de Rawson.

