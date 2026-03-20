Volvió a las fuentes: Alvarado presentó su nueva camiseta y enloqueció a los hinchas

Bilbao, Federico y Pérez, tres de los modelos de la producción de la nueva camiseta del "torito". (Fotos: redes Alvarado)

A dos días del debut en la temporada 2026 del Torneo Federal A, Alvarado realizó la presentación oficial de su nueva camiseta que recupera su identidad, con el clásico diseño de “ranchera” que tanto pedían y esperaban sus hinchas, tras dos años con casacas que habían recibido muchas críticas.

Fuerte y al medio. Fiume Sports apostó al azul con la banda blanca cruzando el pecho de izquierda a derecha, el cuellito blanco y la espalda limpia. Sólo con eso, se ganó el amor de los hinchas que lo único que pedían era eso, una camiseta clásica que los identifique. La tela tiene pequeños toritos que también hacen a la identidad del club.

La suplente, por su parte, parece un poco vacía pero es atractiva a la vista. Completamente blanca, con puños y cuello azul, con el escudo clásico del lado del corazón. Al igual que en la principal, los toritos le dan el toque distintivo a la tela.​​​

La producción se realizó en dos ubicaciones diferentes. Con futbolistas en la Villa Deportiva, y en el barrio Centenario con chicas del femenino, hinchas y una gloria como Ezequiel “Trapito” Ceballos (hoy DT de la Primera Local), junto a su hijo Ítalo, una de las mayores esperanzas de las formativas de Alvarado.