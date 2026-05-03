Abrieron fuego desde una moto y mataron de un disparo en la cabeza a un hombre

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de al menos un disparo en la cabeza este domingo por la noche. Es el vigesimoprimer homicidio que tiene lugar en Mar del Plata desde que arrancó el año.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el episodio sucedió alrededor de las 21.30 en inmediaciones de Los Talas al 4600, en el barrio Parque Camet.

En circunstancias que son materia de investigación, dos sujetos a bordo de una motocicleta que circulaban por el lugar abrieron fuego contra la víctima y le dieron al menos un disparo en la cabeza.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) arribó al lugar y constató que la víctima, un hombre de unos 40 años que aún no fue identificado, se encontraba sin vida. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y de la comisaría decimoquinta.