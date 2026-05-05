El acusado de matar de tres puñaladas al marinero se negó a declarar y continuará en la cárcel

El acusado de matar a Eber Puliti en el barrio Juramento hace casi dos semanas se negó a declarar este martes en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la causa.

Cristian Battiato estuvo acompañado por el abogado penalista Lucas Tornini y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Salas en el segundo piso de Tribunales.

"Hay mucho material en la causa, incluyendo videos y declaraciones que tenemos que conocer. Aunque no declaró hoy, la idea es que lo haga en los próximos días", le dijo el profesional a 0223.

Gastón Battiato está acusado por el crimen del marinero Eber Puliti.

Tal como se adelantó el lunes, Gastón Battiato (47) fue detenido por personal de la DDI cuando circulaba en una camioneta marca Ford Ranger por Tres Arroyos al 400. Ese rodado es el mismo que fue reconocido en algunas de las imágenes registradas en cámaras de seguridad en la zona cercana al homicidio.

Los días posteriores al crimen se había aprehendido a un sujeto de 27 años que tras prestar declaración recuperó la libertad. Ese sujeto tiene un parentesco no detallado con el hombre acusado del homicidio.

Puliti recibió tres puñaladas durante el ataque: una en la zona intercostal y las otras dos en el glúteo. La hipótesis es que fue durante una discusión relacionada con la compra y venta de estupefacientes para consumo.