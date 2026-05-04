Crisis vial: piden implementar la ordenanza que obliga a los ciclistas a usar casco

En bici y sin casco. Una imagen usual en Mar del Plata que expone a los conductores a serios riesgos.

En medio de la preocupación por el aumento de la siniestralidad vial en Mar del Plata, que ya causó 29 víctimas mortales en 2026, el Concejo Deliberante aprobó en comisión un proyecto para impulsar el uso del casco en ciclistas y exigir la reglamentación de una ordenanza que, pese a estar vigente desde hace 19 años, nunca se aplicó.

La iniciativa, presentada en 2024 por Unión por la Patria, propone la creación del programa “Con casco, siempre”, con el objetivo de promover medidas de seguridad vial y fomentar la utilización de protección entre quienes circulan en bicicleta.

Así sí. El casco salva vidas, también en bicicleta.

Si bien el proyecto data de hace dos años, la situación no solo no mejoró, sino que incluso puede haber empeorado, algo sobre lo que no hay estadísticas oficiales públicas, ya que el último informe del Observatorio de Seguridad Vial municipal data del primer semestre de 2023.

En ese marco, los concejales remarcaron que la mayor exposición de los ciclistas -al no contar con una estructura de protección- vuelve clave el uso de elementos de seguridad como el casco, luces o indumentaria reflectiva.

Una ordenanza vigente, pero sin aplicación

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a la Ordenanza 18.128, sancionada en 2007 durante el gobierno de Daniel Katz, que establece la obligatoriedad del uso de casco para quienes conduzcan vehículos no automotores en el distrito. Sin embargo, esa norma nunca fue reglamentada ni se definieron sanciones por incumplimiento, por lo que en la práctica no se controla su aplicación.

Por eso, además del programa de concientización, el expediente incluye un pedido formal al Ejecutivo municipal para que avance en su reglamentación y establezca penalidades.

“Ya pasaron dos años. La espera fue extensa para ver si el Ejecutivo piensa o no reglamentar. La complicación mayor de avanzar con la reglamentación tiene que ver con los controles: ahí está el problema. Si el Estado reglamenta, después tiene que controlar a quienes no usen casco, pero es una decisión de gobierno”, expuso este lunes Diego García durante el tratamiento del proyecto.

La oposición pone sobre la mesa un programa para promover el uso del casco en bicicletas.

Asimismo, agregó que “ahí hay que priorizar la prevención y asumir un gasto mayor para controlar: esa es la discusión de fondo. Se puede trabajar en una campaña para que la gente cambie su conducta y entienda que debe subirse a una bicicleta con casco”.

El proyecto fue aprobado en la comisión de Movilidad Urbana por unanimidad y ahora será analizado en la comisión de Obras, a la espera de un informe de la Secretaría de Legal y Técnica.