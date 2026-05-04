¡No lo podía creer!: un turista estadounidense probó un clásico local y su reacción se volvió viral

El influencer norteamericano Joe Thompson —reconocido por recorrer Latinoamérica probando su gastronomía y que actualmente se encuentra en Argentina—, compartió su reacción al descubrir los clásicos sanguchitos de miga y no tardó en viralizarse.

Curiosamente, la particular escena dio lugar en el café "Mar del Plata", con sucursal en el barrio porteño de La Paternal. "Ustedes me mandaron a probar esto", aseguró a cámara el estadounidense tras acomodarse en una mesa del local gastronómico.

Cuando llegó el momento, su reacción, entre emoción e indignación, no pasó desapercibida. "No sé como era mi vida antes de esto, pero ahora...", expresó para celebrar el hallazgo del sándwich de miga tostado, al que acompañó —como no podía ser de otra forma— con una gaseosa de sabor cola.

"Es el cielo, ¿no te parece?" y "Ahora entendés lo que sentimos los argentinos por los sanguchitos de miga" fueron algunas de las respuestas más destacadas por los seguidores del tiktoker en la caja de comentarios.