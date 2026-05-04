Randall´s y Soy Sofía lanzan "Ni una sola foto" y la presentan en vivo en Buenos Aires

Randall’s y Soy Sofía presentan su nueva colaboración “Ni una sola foto”, una canción acompañada por videoclip que marca un nuevo capítulo en el vínculo artístico entre ambos proyectos y que tendrá su presentación en vivo el próximo domingo 10 de mayo en Local Support, en el barrio de Palermo.

El show propone un recorrido por las canciones de ambos artistas, fusionando la sonoridad de la banda con la identidad vocal de Soy Sofía, en una experiencia que combina sensibilidad, frescura y una búsqueda estética en común.

“Ni una sola foto” es un tema con alma de bolero y estribillo pegadizo, compuesto por Franco Scapellato y Soy Sofía. La canción comenzó a gestarse hace algunos años en una reunión entre amigos y fue finalizada en el invierno de 2025, con producción de Larry Scagliotti.

La relación entre Randall’s y Soy Sofía se inició en 2022 con el lanzamiento de “Understand Love”, una balada de tono melancólico que marcó el primer paso de esta colaboración. Hoy, con esta nueva etapa en español, la dupla profundiza su identidad con un sonido más pop y luminoso.

Mientras Randall’s continúa anticipando su próximo disco -el primero íntegramente en español-, Soy Sofía desarrolla su proyecto desde Buenos Aires y se prepara para nuevos lanzamientos.

Con un videoclip fresco y dinámico, “Ni una sola foto” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Las entradas están a la venta en el siguiente link.