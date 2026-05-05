Caótica sesión de concejales en Villa Gesell: gritos, empujones y crisis institucional

Una sesión que ya se anticipaba tensa en el Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó convirtiéndose en un episodio de fuerte conflictividad política y social. El tratamiento del presupuesto municipal 2026 volvió a fracasar por falta de apoyo de la oposición al gobierno de Gustavo Barrera y derivó en una serie de incidentes que incluyeron gritos, empujones y agresiones.

Desde horas antes del inicio, previsto para la tarde del lunes, distintos sectores vinculados a gremios y trabajadores comenzaron a concentrarse en el recinto. La presencia sindical respondía al impacto directo que tendría la falta de aprobación del cálculo de gastos y recursos, en un contexto ya atravesado por tensiones económicas. Entre los grupos presentes también se destacó la participación de camioneros, particularmente afectados por recortes en el servicio de barrido desde hace varios meses.

El oficialismo propuso tratar el presupuesto en primer término, en función de la numerosa concurrencia. Sin embargo, al momento de la votación, la oposición ratificó su postura y volvió a rechazar el proyecto, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo.

Fue entonces cuando la sesión derivó en su momento más crítico. Desde las gradas y entre los presentes se multiplicaron los reclamos hacia concejales opositores, especialmente contra quienes habían sido señalados como posibles articuladores de un entendimiento previo. La tensión escaló rápidamente: hubo empujones, lanzamiento de objetos y escenas de desborde que obligaron a interrumpir el desarrollo normal del encuentro.

Tras la caída de la sesión por falta de quórum, los conflictos continuaron en el exterior del recinto. Algunas concejalas debieron ser asistidas y trasladadas en ambulancia, mientras que otros ediles permanecieron dentro del edificio hasta poder retirarse bajo custodia policial.

El impacto del conflicto no se limitó al plano institucional. Como consecuencia de lo ocurrido, el gremio de camioneros anunció la paralización del servicio de recolección de residuos -horas después la medida se levantó ante la intervención del gobierno de Kicillof-, mientras que el sindicato de trabajadores municipales advirtió sobre la inminente implementación de medidas de fuerza.

El nuevo rechazo al presupuesto no solo profundiza la crisis política local, sino que además abre un escenario de incertidumbre en la prestación de servicios esenciales en el distrito.