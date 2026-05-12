Un vecino al que le ingresaron a robar a su casa, evitó el hurto de su auto y entregó al delincuente a la policía

Durante la madrugada de este martes 12 de mayo, personal de la estación de policía comunal de Mar de las Pampas intervino en un hecho ocurrido en la zona de calle 44 entre Viña del Mar y Copacabana, en la localidad de Mar Azul, tras un llamado que alertaba sobre un robo en proceso.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un vecino reteniendo en la vía pública a un joven, de 28 años, quien momentos antes habría ingresado a una vivienda tras forzar una ventana.

Según se informó, el propietario de la casa se encontraba descansando junto a su familia cuando escuchó ruidos provenientes del exterior. Al asomarse, observó que un hombre intentaba llevarse su vehículo, que estaba estacionado dentro del patio de la propiedad.

El vecino salió rápidamente, logró interceptar el rodado y reducir al sospechoso hasta la llegada del personal policial.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron distintas pertenencias de la víctima que el detenido ya había cargado dentro del vehículo, además de otros elementos que tenía en su poder.

Los elementos sustraídos por el ladrón en Mar Azul.

El aprehendido fue trasladado inicialmente al hospital local debido a lesiones sufridas durante el forcejeo y posteriormente quedó alojado en dependencia policial, a disposición de la Fiscalía N°7 de Villa Gesell.

La investigación continúa y se solicitaron medidas en relación a otros hechos con características similares ocurridos en la zona.