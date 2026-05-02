Desalojaron un terreno usurpado y retiraron una casilla precaria

La policía durante el operativo para desmantelar una usurpación en Villa Gesell.

En el marco de una causa por usurpación en la ciudad de Villa Gesell, este 2 de mayo se llevó adelante un operativo para desalojar un terreno ubicado en Paseo 130 cortada, entre las avenidas 30 bis y 30, donde se había instalado una ocupación ilegal.

El procedimiento fue realizado por personal policial en conjunto con áreas municipales, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 6, con intervención del fiscal Sergio Germán García.

Según se informó, en el lugar los ocupantes habían levantado una casilla precaria.

Durante el operativo no solo se concretó el desalojo de las personas, sino también el desarme completo de la estructura, con el objetivo de restituir el terreno a su legítimo poseedor en las condiciones originales, tal como lo dispuso la Justicia.

Este tipo de intervenciones buscan dar respuesta a situaciones de ocupación ilegal y asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades competentes.