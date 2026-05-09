Se van las alertas, pero no las lluvias: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata
Se esperan nuevas precipitaciones en la ciudad, aunque ya no rigen advertencias climáticas. De a poco, mejoran las condiciones.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de días caóticos atravesados por alertas meteorológicas en Mar del Plata, ya no rigen advertencias para este domingo, aunque pronostican más lluvias y fuertes ráfagas de vientos.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado finalizará con chaparrones, una baja temperatura que descenderá hasta las 8° y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sudoeste.
En tanto al domingo, se prevén más precipitaciones por la madrugada y una probabilidad muy baja para lo que resta de la jornada, aunque el viento no variará y soplará con la misma intensidad.
A su vez, el organismo anunció una máxima de 12° y una mínima de 5°, por lo que será un día fresco y ventoso, con algunas lluvias intermitentes por la tarde, aunque radicalmente distinto las pasadas horas en la ciudad.
Las condiciones mejorarían a partir del lunes, sin lluvias ni fuertes ráfagas de viento, y con 14° de máxima y el cielo algo nublado.
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