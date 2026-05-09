Se van las alertas, pero no las lluvias: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

El primer días sin agua sería el lunes, para el que pronostican 14° y ciel algo nublado.

Luego de días caóticos atravesados por alertas meteorológicas en Mar del Plata, ya no rigen advertencias para este domingo, aunque pronostican más lluvias y fuertes ráfagas de vientos.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado finalizará con chaparrones, una baja temperatura que descenderá hasta las 8° y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el sector sudoeste.

En tanto al domingo, se prevén más precipitaciones por la madrugada y una probabilidad muy baja para lo que resta de la jornada, aunque el viento no variará y soplará con la misma intensidad.

Prevén chaparrones durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

A su vez, el organismo anunció una máxima de 12° y una mínima de 5°, por lo que será un día fresco y ventoso, con algunas lluvias intermitentes por la tarde, aunque radicalmente distinto las pasadas horas en la ciudad.

Las condiciones mejorarían a partir del lunes, sin lluvias ni fuertes ráfagas de viento, y con 14° de máxima y el cielo algo nublado.