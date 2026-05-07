Es oficial: suspenden las clases del viernes por las condiciones climáticas

A partir de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Municipio informó la suspensión de clases para este viernes, en todos los turnos. En las próximas horas se espera un aumento en la intensidad del viento del sector sur y sudoeste, que afectará a todo el sur de la provincia.

En esa línea y después de recibir el último informe del Comité de Contingencia, el intendente Agustín Neme decidió oficializar la suspensión de las clases del viernes 8 de mayo, en todo el Partido de General Pueyrredon.

Desde la Municipalidad recomendaron además extremar los recaudos, como por ejemplo evitar la circulación por la vía pública, asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido. Ante cualquier emergencia, se aconseja comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

La Universidad Nacional de Mar del Plata, por su parte, también se sumó a la medida dispuesta por el Municipio. A través de un comunicado, informó la suspensión de todas las actividades en todas sus dependencias, tanto en Mar del Plata como en Balcarce. "Cada unidad académica informará a través de sus canales oficiales las suspensiones de las actividades académicas", concluyeron.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

Después del temporal por tormentas durante el miércoles y la madrugada del jueves, las condiciones climáticas no mejorarán en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias para la ciudad.

En principio, para esta noche se esperan ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora (km/h) del sector sudoeste, una temperatura de 14° y chaparrones, los cuales se extenderán durante todo el viernes, especialmente a la mañana.



De acuerdo al organismo, será una jornada muy fresca, con 12° de máxima y 8° de mínima, junto a ráfagas de hasta 69 km/h del sudoeste y oeste a la mañana y noche, y de hasta 78 km/h provenientes del sur en la tarde.

En paralelo, rige un doble alerta amarillo por viento y lluvias para la tarde y noche del viernes, y de nivel naranja por fuertes ráfagas en la madrugada y mañana del sábado. El SMN anunció velocidades que pueden superar los 90 km/h.

Luego de un sábado ventoso y lluvioso, las condiciones meteorológicas mostrarán una variación a partir del domingo, en el que no habrá precipitaciones, el termómetro alcanzará una máxima de 13° y el cielo estará parcialmente nublado.