Cuánto durará el buen tiempo en Mar del Plata: días frescos y una lluvia que se aproxima

También se esperan fuertes ráfagas de viento para esta jornada en la ciudad.

Luego de un primer día sin precipitaciones en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó próximas jornadas sin caída de agua, aunque las bajas temperaturas se harán sentir.

En principio, el lunes finalizará con 10°, cielo algo nublado y ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora (km/h) del sector noroeste, mientras que el martes iniciará con una madrugada fresca con 8° y la misma intensidad de viento, pero del sudoeste.

Después del paso de la ciclogénesis, volvió la tranquilidad a Mar del Plata.

Además, se prevé que el termómetro descienda un grado -a 7°- durante la mañana, que la máxima sea de 13° y que el cielo permanezca mayormente nublado a lo largo de todo el día.

Por su lado, las fuertes ráfagas de viento cesarán a partir de la noche, después de una mañana y tarde ventosas, con ráfagas de hasta 50 y 59 del sudoeste y sudeste, respectivamente.

En tanto al miércoles, el organismo anunció condiciones similares a las del martes y lunes, y proyectó nuevos chaparrones para el jueves.