Cielo despejado hasta el cambio del viento con fuertes ráfagas: el pronóstico para este martes en Mar del Plata

Las últimas jornadas en Mar del Plata, con ciclogénesis en el medio, fueron marcados por las bajas temperaturas a la mañana y lluvias intermitentes. Sin embargo, algún día de mayo con sol y temperatura agradable parecía atenuar la llegada del frío. Según deja ver el pronóstico extendido, este martes será la última chance de evitar las camperas de abrigo.

Luego del temporal, se viene el frío. Foto de 0223.

Porque hasta pasado el mediodía la temperatura irá en ascenso, llegará a una máxima de 15° y el viento oeste con sol completarán un clima templado. No obstante, el cielo se cubrirá por la tarde y las ráfagas virarán para provenir del sur: con frío y más de 50 kilómetros por hora de velocidad.

De esta manera, se terminará el proceso inestable y la lógica de los próximos días será la de "un invierno adelantado". Dos semanas consecutivas con mínimas de 6° y máximas de 13.

Volviendo a la jornada de hoy, el martes podría llegar a tener olas de más de tres metros por la tarde/noche. El cambio del viento propiciará la elevación del swell y la llegada del movimiento del mar con más fuerza a la orilla. A disfrutar con responsabilidad de la costa, que se viene el frío extremo a la ciudad.