Un escape de película: salió del mar vestido y con un celular robado
Por Redacción 0223
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Un insólito episodio ocurrió este sábado por la tarde en la zona norte de Mar del Plata, en medio del fuerte temporal que afectó a la ciudad, cuando un hombre fue visto salir del mar completamente vestido y con un celular en la mano tras un presunto robo.
La secuencia fue registrada por testigos en el sector de avenida Constitución y la costa, alrededor de las 16, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por lo llamativo de las imágenes.
Según pudo reconstruirse a partir de los testimonios, el sospechoso habría intentado escapar luego de cometer un ilícito y terminó ingresando al mar en plena tormenta. Instantes después, fue visto salir del agua aún vestido y sosteniendo un teléfono celular.
De acuerdo a lo que relataron personas que presenciaron la situación, apenas salió del mar distintas personas intervinieron y le secuestraron el celular que llevaba consigo. Por el momento, no trascendió oficialmente si el hombre quedó detenido.
El episodio ocurrió en una jornada marcada por las fuertes ráfagas, lluvias y un intenso oleaje sobre toda la costa marplatense, condiciones que hicieron todavía más impactante la escena.
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