Uthgra se adhiere al paro y anunció que habrá inspecciones en toda la ciudad

La medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo el respaldo de múltiples sectores.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Mar del Plata confirmó su adhesión al paro general que se realizará este jueves en rechazo a la reforma laboral que será tratada en la Cámara de Diputados.

Desde el gremio advirtieron que el proyecto enviado por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción del Senado, "no generará ningún empleo" e "implica un retroceso absoluto y nefasto en derechos legítimos de los trabajadores y trabajadoras".

En este marco, la sede del sindicato permanecerá cerrada este jueves, al igual que el Centro Recreativo y el Centro de Formación Laboral, en sintonía con la adhesión a la medida de fuerza nacional.

Además, informaron que desde primera hora habrá más de cien inspectores recorriendo la ciudad para garantizar que los establecimientos hoteleros y gastronómicos garanticen el respeto al derecho constitucional a la huelga.

La concentración se realizará este jueves a las 16:30 en Plaza Rocha.

Por su lado, el secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín, planteó que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional "no viene a mejorar ni modernizar nada", sino que "viene a quitar derechos", y aseguró que no lo permitirán.

Al mismo tiempo, el dirigente insistió en que desde hace años existe una “reforma laboral encubierta” con altos niveles de informalidad. “Tenemos muchos trabajadores sin registrar y damos una pelea permanente contra empresarios inescrupulosos. Esta reforma que intentan imponer desde el Gobierno, más que modernizar, lleva a los trabajadores a una miseria total”, sostuvo.

Dónde denunciar

Por último, el gremio comunicó que "ante cualquier intento de obligar a trabajadores a no adherirse al paro, se puede realizar la denuncia de manera inmediata informando con el área de Gremiales a los teléfonos 2235816702, 2235891539 o 2236243576, donde recibirán asesoramiento y acompañamiento".