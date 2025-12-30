Cambios en la Prefectura de Mar del Plata: oficializaron ascensos y hay un nuevo suboficial encargado

Este cargo es el vínculo entre el personal subalterno y la oficialidad, y carga con múltiples responsabilidades.

La Prefectura Naval Argentina llevó a cabo una ceremonia en la que entregaron las insignias de grado al personal ascendido y quedó oficializada la designación del nuevo susboficial encargado de la fuerza local.

La celebración tuvo lugar en la sede que posee la autoridad marítima nacional en la zona portuaria de la ciudad y contó con la presencia de personal superior y subalterno, veteranos de Malvinas, ex suboficiales encargados, familiares e invitados especiales.

Participaron personal superior y subalterno, veteranos de Malvinas, ex suboficiales encargados, familiares e invitados especiales.

El evento fue presidido por el jefe de la Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano, e incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino y la bendición de las jerarquías y del cordón de suboficial encargado, a cargo del capellán castrense Luciano Alzueta.

Finalizada la entrega de insignias, el suboficial encargado saliente, ayudante mayor Juan Augusto Martínez, hizo entrega del cordón al ayudante mayor Jorge Antonio Márquez, quien asumió formalmente la función. En un gesto simbólico, Márquez le devolvió a Martínez el cordón que lo acompañó durante su gestión.

En la ceremonia oficializaron los ascensos y designaron al nuevo suboficial encargado.

El cargo de suboficial encargado constituye un rol clave dentro de la estructura de la institución, al actuar como nexo entre el personal subalterno y la oficialidad, con responsabilidades vinculadas a la disciplina, el bienestar del personal y la transmisión de directivas.