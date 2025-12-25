No les importa lo de la pirotecnia cero: incautan más de 3.000 elementos en 40 procedimientos

Una de las inspecciones realizadas en Mar del Plata para controlar la venta de pirotecnia.

En un operativo de control desplegado por el área de Inspección General se pudo detectar y desarticular distintos puntos de venta ilegal de pirotecnia en Mar del Plata y Batán. Las tareas incluyeron recorridas preventivas y la intervención a partir de denuncias puntuales realizadas por vecinos.

Según se informó, el personal se abocó de manera exclusiva a la búsqueda de puestos de venta callejeros de artefactos pirotécnicos, algunos de los cuales fueron detectados durante los patrullajes y otros a partir de avisos recibidos por las autoridades. En todos los casos, se procedió al secuestro inmediato de la mercadería.

Como resultado del operativo, se labraron un total de 40 actuaciones, que derivaron en la incautación de entre tres mil y tres mil quinientos elementos pirotécnicos.

Todo el material secuestrado quedó a disposición del Juzgado Municipal de Faltas, que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.

Desde el área de Inspección recordaron que la comercialización de pirotecnia se encuentra prohibida y que este tipo de controles se intensifica especialmente en fechas festivas, con el objetivo de prevenir accidentes, reducir riesgos y proteger la convivencia en la ciudad.