Panaderos, en alerta por la clandestinidad en Mar del Plata: "Es un problema muy serio hace décadas"

A pesar de que el presidente del Centro de Industriales Panaderos, Carlos Monzón, destacó el año del sector, que no sufrió variaciones en el precio de la harina y no tuvo "sobresaltos", sí se mostró preocupado debido a la clandestinidad, "un problema serio hace décadas y una competencia muy difícil de controlar" .

En principio, en comunicación con Extra, la radio de 0223, expresó que "es muy diferente nuestra comercializacióna a la del Gran Buenos Aires", ya que "ahora tienen trabajo mínimo porque en enero todo el mundo sale de vacaciones, incluso las grandes fábricas", mientras que en Mar del Plata el empleo "está a full, tratando de aprovechar la temporada".

A su vez, a modo de balance del pasado año, el referente gremial aseguró que la industria "no ha pasado sobresaltos como otros gremios, los cuales debieron cerrar o suspender gente", y más allá de que no se trabaja plenamente, contempló que "se está trabajando bien y no hubo cierre de panaderías".

Por otro lado, remarcó que en temporada "siempre se toma gente y se agranda el trabajo", pero subrayó que "la clandestinidad es un problema muy serio hace décadas, que marca precios que no son reales y es una competencia que cada vez crece más y es muy difícil de controlar".

Monzó afirmó que el kilo de pan puede variar entre $4000 y $3000.

Debido a esa cuestión, Monzón explicó que hubo reuniones junto a autoridades y se llevaron adelante operativos, principalmente par verificar la normativa con la que se trabaja en algunos lugares, sobre todo bromatológicas. "Cumplimos muchas exigencias y la clandestinidad manipula nuestros productos de una forma que no se debe hacer si va directamente a la mesa", apuntó.

En la misma línea, comparó: "Vas a la verdulería y antes de consumirlo hervís o lavás los productos, y vas a la carnicería y lo cocinás, pero lo que comprás en una panadería va directamente a la mesa, y no se cocina, no se hierve, nada. Desde el Centro de Panaderos realizamos una campaña de concientización para que tomen dimensión del pan que están comprando en un lugar que no está habilitado".

Por el lado del vínculo con el Municipio, el líder de la entidad aclaró que "los diálogos siempre están" y que espera reunirse con las nuevas autoridades de Inspección General y Salud, al igual que con el intendente Agustín Neme, para discutir "sobre la industria y comercialización, de acuerdo al Código Alimentario Argentino (CAA)".

En última instancia, consultado acerca de aumentos sufridos, sostuvo que "la principal materia prima, que es la harina, hace prácticamente 2 años que que no sufre modificación de precio", ya que cuesta "600 pesos el kilo" y desde el inicio de la gestión de Javier Milei continúa siendo el mismo valor.