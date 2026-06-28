Atención: este lunes habrá cortes de luz programados en algunas zonas de Mar del Plata

Tras el apagón, Edea informó cuáles son los barrios que tienen cortes programados el próximo lunes.

Luego del apagón generalizado, Edea informó que este lunes 29 de junio llevarán adelante nuevas tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica de Mar del Plata. En esta línea, se registrarán cortes programados del suministro en distintos sectores de la ciudad y en el Parque Industrial.

Según el cronograma difundido por la empresa, entre las 8:45 y las 10:45 se trabajará sobre la red que abastece a las firmas QM Equipment S.A. y Naika S.A., ubicadas en la calle 1, entre 2 y 4, dentro del Parque Industrial.

Por otra parte, de 9 a 11 está prevista una interrupción del servicio en la vereda impar de la calle Santa Fe, entre Gascón y Falucho. Más tarde, entre las 11.30 y las 13.30, las tareas se desarrollarán en el sector comprendido entre las avenidas Eduardo Peralta Ramos y Vignolo, y entre las calles Gaboto y Ayolas.

Desde Edea explicaron que estas interrupciones son necesarias para que el personal pueda trabajar en condiciones seguras y remarcaron que, en caso de registrarse condiciones clima adverso, las tareas serán reprogramadas.

Además, desde la empresa recordaron que los usuarios alcanzados por estos trabajos reciben notificaciones antes, durante y después de su ejecución a través del correo electrónico y de la aplicación oficial de Edea.