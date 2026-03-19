Adorni en la cuerda floja: confirmaron quién pagó su viaje a Punta del Este

La productora de contenidos Imhouse SA del periodista Marcelo Grandio pagó el viaje de ida en avión del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia a Punta del Este en los carnavales de febrero, según se comprobó en la causa que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Sucede que Grandio realizó declaraciones confusas sobre quién pagó el vuelo: “Lo invité a mi casa (en Punta del Este) porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave”.

“Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo. Yo le pagué a la compañía”, intentó explicar.

Por su lado, la empresa Alpha Centuri, proveedora del vuelo, se comprometió a aportar la documentación sobre el viaje de regreso. El pago se realizó mediante transferencia bancaria en pesos por el importe de 6.984.180 pesos, cifra equivalente según factura a 4.830 dólares.

Se recuerda que Imhouse es una productora en internet y en su sitio web muestra reportajes entre Grandio y Adorni para un programa en la TV Pública.

Marcelo Grandio junto a su amigo Manuel Adorni.

En la causa, Pollicita solicitó que se convoque a prestar declaración testimonial a Marcelo Grandio a los fines de clarificar cómo fue el pago del avión privado. También, el fiscal reclamó la desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y el periodista apuntado desde que se conoció el viaje la semana pasada, a través de un video que graba al jefe de Gabinete y su familia subiendo al avión Honda en el aeropuerto de San Fernando.

En la causa se requerirá a la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) el plan de vuelo del avión “Honda Jet” contratado por “Alpha Centauri S.A.” que salió el 12 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional “Laguna del Sauce” de Punta del Este, Uruguay.

Solicitarán además constancias vinculadas al vuelo de regreso junto con otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse.

Por otra parte, el fiscal solicitó a la Dirección General de Aduanas que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos, dinero en efectivo y objetos de valor.

Al mismo tiempo, ordenó que se reconstruya la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa “Alpha Centauri S.A.” para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa. El juez también ordenó secuestrar las imágenes internas y externas del aeropuerto de San Fernando con la salida de Adorni.