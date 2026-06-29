El apodo desconocido de Mar del Plata: por qué la llamaron "la ciudad de las viudas"

Mucho antes de consolidarse en el imaginario popular como "La Feliz", Mar del Plata fue catalogada internamente bajo una denominación muy particular. La villa veraniega, modelada originalmente a semejanza de los balnearios más exclusivos de Europa, se convirtió en el escenario predilecto de encumbradas mujeres de la alta sociedad. Por ello, la llamaron "la ciudad de las viudas", algo que responde a un marcado fenómeno social y patrimonial de principios del siglo XX.

Villa Mitre hoy es un museo.

Las crónicas de la época detallan que estas figuras femeninas, muchas de ellas viudas, tomaron las riendas de las fortunas familiares y actuaron como decididas promotoras urbanísticas. Un claro ejemplo de este accionar fue Angiolina Astengo de Mitre, quien impulsó la edificación de la imponente Villa Mitre en el año 1931. La imponente propiedad residencial abarcaba originalmente un perímetro de ocho manzanas y con el tiempo incluyó la donación de terrenos para una capilla de beneficencia.

Cuáles fueron las edificaciones que promovieron las mujeres aristócratas

La bellísima estructura de Villa Ortiz Basualdo, actual sede del Museo Castagnino, también expone la enorme influencia de la élite femenina durante la denominada Belle Époque argentina. La monumental obra de veraneo fue encargada de forma directa por Ana Elía, viuda de Manuel Ortiz Basualdo, en la cotizada loma de Stella Maris. El lujoso palacete normando se destacó a nivel nacional por poseer el primer ascensor instalado en una vivienda particular de la localidad costera.

La Villa Ortíz Basualdo alberga el Castagnino.

La emblemática Villa Victoria constituye otro hito histórico ineludible, cuya estructura de madera fue trasladada en barco desde Inglaterra por iniciativa de Francisca Ocampo de Ocampo. Años más tarde, su célebre sobrina Victoria transformó la residencia en un faro de irradiación intelectual de trascendencia mundial para las letras hispanas. Por su parte, las adineradas hermanas Unzué financiaron con fondos propios la construcción del colosal asilo-sanatorio para niñas desamparadas en el barrio de La Perla.