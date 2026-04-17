¿El pogo más grande del mundo lo tiene Roxette?

Roxette regresó a la Argentina después de 14 años con un show contundente. El Arena de Buenos Aires fue una gran fiesta. En esta nueva etapa, luego de la muerte de Marie Fredriksson en diciembre del 2019, Per Gessle al frente junto a la voz de Lena Philipsson repasaron su carrera ante los fans que no pararon de cantar y bailar.

Un momento especial del concierto, que se viralizó en las últimas horas, fue cuando Gessle presentó a los integrantes de la banda. A lo largo de la gira, el guitarrista Christoffer Lundquist interpreta un éxito del país en el cual se encuentran. Anoche, fue el turno de “Ji ji ji”, el himno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No faltó el “pogo más grande del mundo” con el público cantando el distintivo riff.

El tour, que comenzó en Sudáfrica y Australia con una seguidilla de funciones sold-out, aparecen éxitos como “The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “Spending My Time” y “It Must Have Been Love”, que ya supera los 900 millones de streams en Spotify. Cada presentación es un viaje emocional que une a distintas generaciones.

“Después de lo que se creía su despedida definitiva en 2016 y tras la pérdida irreparable de Marie Fredriksson, Per Gessle encontró una forma de honrar el legado de Roxette manteniendo viva su esencia. Con una nueva voz al frente, el proyecto recupera la alegría, la potencia y la conexión que siempre caracterizaron a la banda”, describió la producción del concierto.