Desafiaron a la muerte por un acto de amor: detuvieron a la pareja que escaló el Empire State para desplegar una bandera

"Cuando el poder del amor le gane al amor al poder, el mundo conocerá la paz", dice la bandera.

En las últimas horas se vivieron momentos de mucha tensión en el Empire State Building de Nueva York, después de que una pareja trepara hasta la torre más alta para desplegar una bandera con un mensaje antiguerra: "Cuando el poder del amor le gane al amor al poder, el mundo conocerá la paz".

La gravedad del asunto no radica solo en la burla a la seguridad del icónico edificio de Manhattan, sino además en el peligro que representaba para la integridad de la pareja, ya que hablamos de una de las construcciones más altas del mundo, rozando los 400 metros de altura.

En las imágenes que registraron las señales de televisión se puede observar a las dos personas, vestidas de negro y con los rostros cubiertos, subiendo hasta la antena más alta del Empire State de Manhattan.

Tras media hora en la cima, la pareja se comprometió y se abrazó, después de que uno de ellos se quitara la máscara. Diez minutos más tarde, comenzaron a descender.

La Policía de Nueva York investiga si se trata de los protagonistas del documental "Skywalkers: A Love Story", una pareja que realiza acrobacias similares en rascacielos de todo el mundo.

El mencionado documental está centrado en la práctica conocida como rooftopping y sigue a los ciudadanos rusos Angela Nikolau e Ivan Beerkus mientras escalan edificios con poco o ningún equipo de seguridad.

La pareja fue retenida y se espera que se den a conocer cargos más adelante. La investigación sigue en curso.